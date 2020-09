Un accoltellamento è avvenuto questa mattina tra le 8.30 e le 8.40 a Vittoria nel Ragusano. Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli agenti del commissariato di polizia di Vittoria, 2 papa’ avrebbero litigato dopo aver accompagnato i figli alla scuola Pappalardo in via Primo Maggio. Al culmine della lite uno dei due avrebbe estratto un coltello e colpito l’altro che è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria ma secondo fonti investivative l’uomo non è in pericolo di vita. Polizia sul posto, gli agenti del commissariato stanno ricostruendo la dinamica e rintracciando colui che ha inferto la coltellata.

FOTO FORNITA DA FRANCO ASSENZA