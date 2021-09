la decisione dell'ordine dei medici

Verifica dell’Ordine dei medici di Ragusa su camici bianchi non vaccinati

A Siracusa, sono stati già sospesi 49 medici

Secondo il presidente dell’Ordine dei medici di Ragusa i No Vax lanciano fake news

L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Ragusa hanno deciso di compiere delle verifiche per conoscere quanti medici non si sono sottoposti a vaccini. Una decisione, come spiega il presidente dell’Ordine dei medici di Ragusa, Carlo Vitali, “al fine di incrementare i numeri della campagna vaccinale che nelle ultime settimane, in provincia di Ragusa, ha subito un calo notevole”

I No Vax e le fake news

Secondo il presidente dell’Ordine dei Medici bisogna partire proprio da chi ogni giorno è in prima linea nella cura dei pazienti e nella lotta contro questo virus. “Sul vaccino – afferma Vitali- vanno sfatate alcune notizie messe in circolazione sui social dai cosiddetti no vax e che alimentano inutili preoccupazioni tra i cittadini. Anzitutto va chiarito che il vaccino ha i suoi rischi come qualsiasi altra somministrazione di farmaci (e non vaccini), ma è l’unico mezzo che ostacola la diffusione del virus”.

I dati sul vaccino

Il presidente dell’Ordine dei medici di Ragusa rilancia il tema dell’efficacia del vaccino. ” Va poi precisato – continua il presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Ragusa – che ad oggi è stato registrato un caso di morte su 140 mila somministrazioni di vaccino, mentre il Covid-19 porta a 3 decessi su 100 casi. Per rendere ancora meglio l’idea basta guardare ai reparti Covid dei nostri ospedali dove tutti i ricoverati gravi sono pazienti no vax. Insomma – conclude Vitali- il vaccino è l’unica arma che abbiamo a disposizione per combattere la pandemia e vaccinarsi è un atto doveroso per tutelare la propria persona e gli altri”.

Medici sospesi a Siracusa

Nelle settimane scorse, l’Ordine dei medici di Siracusa ha disposto la sospensione di 49 camici bianchi che non si erano ancora vaccinati. Un provvedimento che ha avuto la sua efficacia considerato che il presidente, Anselmo Madeddu, ha, recentemente, dichiarato che circa la metà dei medici sospeso si è sottoposto al vaccino.