Neve sull’Etna, pioggia e grandine sulle spiagge del Ragusano. Nel sud-est della Sicilia il tempo è ancora instabile e sui social circolano immagini di dente che scappa dalle spiagge di Scicli, colpite da grandinata. E per domani non andrà meglio.

Allerta gialla in tutte le province

Allerta gialla in tutte e nove le province della Sicilia per la giornata di mercoledì 28 agosto per piogge e temporali. Lo si legge nell’avviso della protezione civile 24240 sul rischio meteo idrogeologico e idraulico.

Le precipitazioni, secondo la nota, saranno: “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, sui settori centro-orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolati rovesci o temporali ad evoluzione pomeridiana sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”

Le previsioni

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sull’Appennino e zone interne nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione torna ad aumentare sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Da segnalare la possibilità di qualche breve rovescio pomeridiano sui settori alpini. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, i mari saranno generalmente calmi.

Centro e Sardegna. Tempo a tratti instabile sulle regioni. La giornata sarà contraddistinta da una mattinata che trascorrerà con il bel tempo e un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio invece aumenterà l’instabilità atmosferica su Appennini e zone vicine ad essi con lo sviluppo di temporali che sul Lazio potrebbero sfiorare Roma est. Venti deboli da nord, mari calmi, clima caldo.

Sud e Sicilia. La pressione non è forte, il tempo sarà localmente instabile. La giornata trascorrerà con qualche pioggia sulla Sicilia interna e il bel tempo sul resto delle regioni. Nel corso del pomeriggio aumenteranno le nubi sui settori montuosi dove non si potranno escludere isolati rovesci o brevi temporali con locali grandinate. I venti soffieranno debolmente da nord, mari calmi.

