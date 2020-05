E' accaduto a Vittoria

Ha messo a rischio la sua stessa vita per spegnere un incendio, originatosi da una macchina in sosta, che ha rischiato di travolgere le altre macchine, gli alberi ed un negozio di generi alimentari. E’ stato conferito l’elogio a Giovanni Tommaseo, vigile del fuoco volontario del comando provinciale di Ragusa che il 20 maggio scorso, a Vittoria, in piazza Dante Alighieri, dopo lo scoppio di un violento rogo, si è procurato degli estintori provvedendo ad arginare l’azione della fiamme, scoppiate presumibilmente per una guasto elettrico ma questo lo accerteranno gli inquirenti.

“L’incendio – si legge nel documento del comandante provinciale di Ragusa, Aldo Comella – era di difficile spegnimento con notevole emissione di fumo e di calore che minacciava il negozio di generi alimentari e la salute dei passanti”. Il pompiere non era in servizio ma non ci ha pensato un attimo a procurarsi il necessario per fermare quell’ondata di fuoco che avrebbe potuto causare danni inimmaginabili.

“Il vigile reperiva anche una cannula con acqua per proseguire le operazioni di spegnimento fino all’arrivo della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale di Comiso”.

FOTO E VIDEO FRANCO ASSENZA