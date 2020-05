Intimidazione

Con l’inizio della Fase 2 sono ripresi a Siracusa gli avvertimenti con il fuoco. Questa notte, intorno alle 3,10, un rogo ha danneggiato tre macchine, una Fiat Panda, una Fiat 500 ed una Renault Modus, parcheggiate in via Gaetano Barresi, nel rione della Mazzarrona, alla periferia nord di Siracusa.

Le fiamme, di probabile origine dolosa, sono state spente dai vigili del fuoco, al cui centralino sono arrivate tante richieste di intervento da parte dei residenti che hanno temuto una marcia inarrestabile dell’incendio, capace di minacciare le altre auto in sosta e le palazzine vicine. Sul caso sono al lavoro gli agenti di polizia che non escludono una intimidazione, presumibilmente ad uno dei proprietari dei veicoli: c’è da verificare da quale mezzo si sia originato il rogo, di certo tutti e tre i proprietari saranno sentiti così come altri residenti per accertare se qualcuno di loro ha visto gli autori di quel che sembra essere un avvertimento.

Appena una settimana fa, c’era stato un allarme bomba in via Pietro Novelli, nella zona nord di Siracusa. Un ordigno rudimentale era stato trovato dagli agenti di polizia e dai vigili del fuoco di Siracusa in prossimità di una macchina come segnalato da alcuni residenti delle palazzine vicine. In realtà, qualcuno di loro avrebbe sentito un rumore, simile ad una esplosione contenuta, ma gli investigatori stanno accertando anche questo aspetto. La bomba era contenuta in una scatola, non è chiaro se gli autori dell’intimidazione volessero colpire il proprietario della macchina o se l’auto servisse solo per scatenare una deflagrazione più forte contro un basso commerciale. Gli artificieri hanno disinnescato la bomba e sono in corso gli accertamenti per provare a capire se vi sono collegamenti con episodi analoghi, frattanto sono state prelevate le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in questa porzione di strada.

E qualche giorno prima, un incendio aveva distrutto un chiosco ricavato nell’area della pista ciclabile, in Riviera Dionisio il Grande.