Il primo cittadino invita a limitare gli spostamenti

L’allerta gialla crea una certa preoccupazione in Sicilia specie dopo i recenti danni che si sono verificati in seguito alle bombe d’acqua dei giorni scorsi. Maltempo che interesserà oggi tutta la Sicilia, e più in particolare la zona orientale secondo le previsioni meteorologiche. Intanto si verifica una grossa frana a Taormina, nel messinese, frutto con ogni probabilità proprio del maltempo dei giorni scorsi.

Le preoccupazioni del sindaco di Modica

Le avverse condizioni meteo interesseranno il territorio anche di Modica, nel ragusano, dalle prossime ore e per le successive 24/36 ore. Sono previste possibili forti temporali già dalla mattina con abbondanti precipitazioni. Per questo motivo il sindaco avvisa la cittadinanza affinché, in relazione alle possibili evoluzioni di tali fenomeni, vengano limitati, solo per motivi necessari e urgenti gli spostamenti. Sulla base delle previsioni meteo per le prossime ore, le quali prevedono precipitazioni con carattere di temporale con quantitativi da moderati ad elevati, è scaturita l’emanazione dello stato di preallarme con allerta meteo gialla anche per il territorio modicano. In conseguenza di ciò il primo cittadino ha attivato il presidio operativo di Protezione civile presso il Palazasi (tel. 3313045200).

L’appello

“L’invito alla cittadinanza – si legge in una nota dell’ufficio staff del sindaco di Modica – è quello di adottare le buone pratiche della prudenza che per questi casi sono quelli di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, e di modulare le ordinarie attività di ciascuno, in relazione alle possibili evoluzioni delle condizioni meteo”.

La frana a Taormina

Chiusa al traffico, a seguito di una grossa frana la via Mario e Nicolò Garipoli, arteria che conduce dal casello dell’A18 di contrada Spisone fino al centro storico di Taormina. Sul posto sono intervenuti ore fa i pompieri. Bloccato a scopo precauzionale il passaggio dei mezzi. Restano agibili per raggiungere la città le vie Crocefisso e Luigi Pirandello. E’ atteso un sopralluogo della Polizia municipale e dell’ufficio tecnico comunale. Questa frana è probabilmente frutto del maltempo delle scorse settimane che ha causato delle infiltrazioni sul terreno, indebolendo il costone.