incidente a vittoria

Il conducente di una motoape è riuscito a salvarsi dopo lo scoppio di un incendio che ha incenerito il mezzo. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sono scatenate in via Madonna della Salute, a Vittoria, e tra le cause, stando alle prime informazioni, ci sarebbe la perdita di carburante che, finendo sugli ingranaggi del veicolo, ha provocato una scintilla che ha anticipato l’esplosione del rogo.

L’uomo ha avvertito il pericolo ed immediatamente è sceso dalla motoape prima che l’incendio divorasse tutto ed è stato lui stesso ad avvertire i soccorsi. Poco dopo, sono arrivate diverse telefonate ai centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine che faranno ulteriori accertamenti sull’episodio ma non sembrano esserci dubbi su quanto accaduto. Di certo, nella mente dell’autista sono comparse velocemente vari spaccati della sua vita: il pericolo è stato tanto, per fortuna questa esperienza, seppur brutta, potrà raccontarla.

FOTO FORNITA DA FRANCO ASSENZA

Un altro incendio ma di ben più vaste proporzioni si è registrato nelle prime ore di questa mattina a Terme Vigliatore (Me): il rogo ha distrutto un magazzino di proprietà di una famiglia cinese. In via Tonnarella le fiamme hanno distrutto il locale. Il rogo ha reso necessaria l’evacuazione delle famiglie residenti nello stesso stabile. Le fiamme si sono propagate anche fuori dal negozio, danneggiando la facciata dell’edificio.

Sul posto, dalle cinque di stamani, stanno operando alcune squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Milazzo e Patti. Sulle cause dell’incendio indagano i carabinieri.

Dalle 5.30 di questa mattina i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo e del Distaccamento di Patti sono impegnati per estinguere il vasto incendio che ha coinvolto il negozio a Terme Vigliatore. In supporto alle squadre è partita anche la autobotte dalla centrale di Messina assieme ai funzionari per coordinare le squadre. Sul posto presenti anche Polizia e Carabinieri.