i tamponi sono stati effettuati in mattinata

Di ritorno dalla trasferta di Lucca e sottoposta a un tampone rapido, una delle giocatrici della Virtus Eirene Ragusa è risultata positiva al Covid19.

Si tratta di una positività da accertare ma intanto la squadra e lo staff sono in auto isolamento, in attesa dell’esito dei tamponi che sono stati effettuati in mattinata.

Non si tratta del primo caso di Covid19 registrato nel mondo dello sport siciliano.

L’8 ottobre scorso, sono risultati essere in 6, cinque adulti e un minorenne i giocatori della squadra di pallanuoto Telimar positivi al Covid 19. Insieme a loro anche altri tre delle giovanili sono risultati positivi al tampone.

Intanto non si arrestano, purtroppo, i contagi di Covid19 in Sicilia.

Secondo l’ultimo bollettino – i dati vengono diffusi ogni giorno nel pomeriggio – aggiornato a ieri, sono 574 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 7.497 gli attuali positivi e passano a 619 i ricoverati in ospedale con un incremento di 26 ricoveri rispetto a ieri.

Di questi 77 si trovano in terapia intensiva, 5 in più rispetto a ieri, mentre sono 542 i ricoveri in regime ordinario, 21 in più di ieri. Sono 6.878 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 8.131.

Anche ieri si sono registrate nuove vittime, sono ben 10 i decessi che portano il totale a 378. Le vittime sono state registrate 7 a Palermo e 3 ad Agrigento. I guariti sono 86.

Sul fronte della distribuzione territoriale sono 202 a Catania, 137 i nuovi casi a Palermo; 62 a Trapani; 44 a Ragusa; 35 a Siracusa; 28 a Messina e 28 anche a Enna; 22 ad Agrigento; 16 a Caltanissetta.

Nel frattempo, c’è attesa per il nuovo Dpcm che disporrà le linee guida per le chiusure delle Regioni.

Il Governo è al lavoro ad un protocollo che fissi le regole comuni da seguire per le misure contenute nelle varie strette anti-contagio decise da ogni singola Regione. Il documento stabilisce dei criteri generali che servono a coordinare i territori, in accordo con il governo stesso. È quanto si apprende da ambienti del ministero delle Autonomie.