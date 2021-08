il colpo al despar di marina di ragusa

Arrestato uno dei rapinatori del supermercato di Marina di Ragusa

Incastrato da una traccia organica e dalle intercettazioni

Le indagini proseguono sul resto della banda

L’uomo, 41 anni, è di Vittoria e si trovava già in carcere

I carabinieri della Compagnia di Ragusa hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 41 anni, residente a Vittoria, con precedenti penali, indicato come uno degli autori della rapina al supermercato Despar di Marina di Ragusa, in via Ottaviano, avvenuta il 24 giugno del 2020.

La ricostruzione dell’assalto

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la banda, prima di recarsi a Marina di Ragusa, avrebbe rubato un furgone, un Fiat Fiorino, a Santa Croce Camerina, nel Ragusano, con cui sono scappati dopo il colpo, fruttato poco più di 4 mila euro.

Il mezzo fu poi abbandonato e dentro i militari trovarono una traccia organica esaminata dal Ris, oltre ad un sacco usato presumibilmente per contenere fucili a canne mozze utilizzati per minacciare commessi e avventori del supermercato unitamente ad un proiettile e ad una maglietta indossata da uno dei rapinatori durante l’assalto.

I tabulati telefonici

Ad arricchire il quadro indiziario ci ha pensato uno studio dei tabulati telefonici, oltre alle conversazioni intercettate sulle utenze dell’uomo arrestato che avrebbero permesso di collocare il 41enne nella zona dove poi si è verificata la rapina.

Le testimonianze

Fondamentali ai fini dell’individuazione del colpevole sono state anche le testimonianze raccolte da alcuni cittadini che hanno dato un importante contributo nel ricostruire le fasi del furto del furgone a Santa Croce.

L’arrestato al momento della notifica dell’ordinanza di custodia cautelare si trovava già nel carcere di Siracusa per una rapina perpetrata ai danni di un ufficio postale della provincia di Frosinone. Dovrà rispondere dei reati di furto e rapina

pluriaggravati in concorso e di porto e detenzione illecita di armi da fuoco.