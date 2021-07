In manette per rapina aggravata in concorso

Non hanno avuto scrupoli nel rapinare una persona che oltretutto conoscevano. Con una scusa si sono fatti accompagnare un luogo appartato e gli hanno portato via telefono, preziosi e persino l’auto. La polizia nell’arco di qualche ora dalla denuncia è riuscita a chiudere il cerchio, andando ad individuare la coppia di rapinatori. L’episodio è accaduto a Catania.

I primi passi della vicenda

Il personale delle volanti di Catania riceve di notte una richiesta d’aiuto da viale Grimaldi, dove era stata segnalata una rapina che si era consumata poco prima. Giunti sul posto, gli agenti prendevano contatti con la vittima la quale, in evidente stato di shock, raccontava di avere incontrato un conoscente che, con la scusa di farsi accompagnare a casa, si faceva portare in una zona isolata di Librino dove, con l’aiuto di una complice, lo costringeva a consegnargli una catenina in oro, il cellulare e l’autovettura, lasciandolo appiedato.

Le indagini-lampo

Immediatamente gli equipaggi delle volanti si mettevano alla ricerca dell’autovettura e degli autori della rapina, descritti dalla vittima; poco prima dell’alba, non molto distante dal luogo dove si era consumato il reato, veniva rinvenuta l’autovettura e, poco dopo, riuscivano ad essere individuati e bloccati gli autori, un catanese di quarant’anni e una rumena di ventotto, noti alle forze dell’ordine per dei precedenti oltretutto sempre per rapina. I due venivano denunciati per il reato di rapina aggravata in concorso.

Il precedente in via Lincoln

Appena qualche mese fa l’ultimo fatto analogo a Catania. Un cittadino denunciò di aver subito una rapina in piazza Lincoln a opera di due individui a bordo di una Lancia Y blu scuro che, dopo averlo percosso con un bastone, gli avevano rubato un borsello con diversi effetti personali. La vittima, un giovane cingalese, al momento della fuga dei due malviventi è riuscita a fotografare con il proprio telefono l’auto dei malviventi. In questo modo i poliziotti sono riusciti a risalire agli autori, due uomini.