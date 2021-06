La visita di Musumeci

Il presidente della Regione, Nello Musumeci in visita a sorpresa al Corfilac

Mostrate le attività della struttura

Presentata anche l’Accademia della Terra, oggetto di un piano di recupero

Regione e Comune di Ragusa lavoreranno per rilanciare la Cacioteca Regionale della città iblea. È il risultato della visita a sorpresa del presidente della Regione Nello Musumeci al Corfilac. Accompagnato dall’onorevole Giorgio Assenza, assieme al sindaco e vicesindaco di Ragusa, Peppe Cassì e Giovanna Licitra, il governatore dell’Isola ha conosciuto in prima persona il consorzio per la ricerca nel settore della filiera lattiero caseria e dell’agroalimentare.

Il presidente del consorzio, Giuseppe Licitra ed il suo vice Ignazio Nicastro, hanno mostrato le attività della struttura ed il supporto alla ricerca che l’ente mette a punto da decenni in ambito scientifico, produttivo, a sostegno delle produzioni tradizionali di qualità.

Piano di recupero anche per l’Accademia della Terra

Oltre alla Cacioteca Regionale Siciliana e stata presentata anche l’Accademia della Terra, ormai da tempo in disuso, che oggi è oggetto di un piano di recupero.

Queste aree sono preposte alla valorizzazione delle produzioni casearie siciliane al mondo dei consumatori, opinion leaders, esperti e tecnici del settore.

Regione e Comune di Ragusa, si sono rese disponibili nel sostenere l’ente Corfilac nelle sue varie attività di ricerca, servizio, assistenza ai produttori e analisi per la valorizzazione e la divulgazione delle produzioni di eccellenza del territorio siciliano.

Il presidente Musumeci si è dichiarato contento di aver fatto visita all’ente e “piacevolmente stupito”, inoltre ha tenuto a precisare quanto sia importante che la Cacioteca Regionale Siciliana, insieme alla struttura nel suo totale, ritrovi la sua collocazione e sia messa a servizio della collettività.

Un momento di piacevole condivisione tra tutti i presenti, dove il ricordo e la memoria di piccoli gesti e di piccole abitudini di un tempo ha reso protagoniste, nelle argomentazioni, le produzioni casearie tipiche e ha creato dibattiti interessanti su alcuni prodotti quali le nostre ricotte siciliane, ognuna di essa legata fortemente alla zona di produzione.