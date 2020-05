Fondi europei

Ammontano a 37 milioni i finanziamenti concessi dalla Regione per i progetti presentati dai Comuni di Modica e Ragusa al fine di sostenere il risparmio energetico ed il turismo. I soldi fanno parte della cassa dell’Agenda urbana che interessa i Poli metropolitani della Sicilia e le aggregazioni di Comuni che superano i centomila abitanti.

I fondi, di matrice europea, sono stati così ripartiti: 3,6 milioni di euro saranno destinati al miglioramento e allo sviluppo di prodotti e servizi nel comparto turistico e della promozione territoriale; 24 milioni di euro saranno rivolti alla riduzione dei consumi energetici per l’illuminazione cittadina e degli edifici pubblici, ma saranno comprese le realizzazione di pensiline smart nelle fermate degli autobus, infrastrutture a basso impatto ambientale e piste ciclabili. “Dopo quelle di Palermo-Bagheria e della Sicilia Occidentale, anche l’Autorità Urbana di Ragusa e Modica ha già pubblicato tutti i bandi per realizzare gli interventi previsti. La Regione sostiene la competitività delle piccole e medie imprese” fanno sapere dalla Regione

Tre milioni di euro finanzieranno interventi di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di rilevanza strategica. Spazio anche all’inclusione sociale, alla quale sono destinati 6,7 milioni di euro. Le risorse sosterranno sia la realizzazione o il recupero di strutture per servizi rivolti alla prima infanzia, ai minori e agli anziani, sia il recupero di alloggi per servizi abitativi di soggetti economicamente deboli.

“Con l’Agenda urbana – commenta il presidente della Regione Nello Musumeci – abbiamo canalizzato sul territorio siciliano importanti risorse che abbiamo voluto indirizzare alla modernizzazione degli enti e allo sviluppo di servizi essenziali per le comunità locali. La tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e artistiche e la salvaguardia dell’ambiente sono state al centro della programmazione degli interventi che, affiancati da una serie di iniziative rivolte alla solidarietà sociale, saranno una leva importante per far decollare ampie aree dell’isola”.