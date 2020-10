Ferito alla testa

E’ finita in rissa a Comiso una lite scoppiata tra due italiani e due tunisini, uno dei quali si trova ricoverato con una prognosi di 25 giorni all’ospedale di Vittoria. I carabinieri, che conducono le indagini, hanno denunciato i partecipanti della zuffa ma sono poco chiari i motivi per cui i 4 si siano picchiati con tanta violenza: non si esclude che l’alcool possa avere avuto una certa importanza in questa vicenda. Le indagini hanno avuto inizio dopo la scoperta del ferito, che ha subito delle lesioni al cranio, ed a quel punto, sentendo alcune testimonianze, i carabinieri della stazione di Comiso sono riusciti ad identificare gli altri indagati, che sono stati deferiti per rissa aggravata.

Nell’ambito delle operazioni di controllo dei carabinieri di Vittoria, è stato arrestato uno straniero, M.K., originario del Marocco, 49 anni, con precedenti penali, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Secondo i militari, il nordafricano avrebbe ceduto una dose di marijuana ad un giovane vittoriese. Al termine della perquisizione nell’abitazione del presunto spacciatore, sono state rinvenute altre 5 dosi di erba: l’uomo

è agli arresti domiciliari.

Nella casa di un pregiudicato di Vittoria, 39 anni, i militari hanno trovato 10 grammi di marijuana: la droga è stata sequestrata mentre l’uomo è stato denunciato. Inoltre, è stato arrestato per furto di energia elettrica, G.F, commerciante, che è stato denunciato per detenzione di droga. Nella sua abitazione, i carabinieri di Vittoria hanno trovato sei grammi marijuana, oltre ad allaccio abusivo del contatore dell’energia elettrica alla rete pubblica.

Infine, i militari hanno denunciato per smaltimento abusivo di rifiuti, due braccianti agricoli, con precedenti penali, di 62 e 35 anni, in quanto sorpresi all’interno del proprio fondo agricolo” a dare fuoco ad un cumulo di rifiuti speciali composti, prevalentemente, da materiali di scarto provenienti dalla propria azienda” fanno sapere dalla Compagnia di Vittoria.