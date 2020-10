Indagine dei carabinieri

Non gli sarebbe bastato il reddito di cittadinanza e così, secondo i carabinieri, si sarebbe buttato a capo fitto nella coltivazione di droga. Per questo motivo, è stato arrestato Luca Puntello, 40 anni, di Carlentini, nel Siracusano, nella cui abitazione è stata eseguita una perquisizione capace di scoprire il suo segreto.

Aveva nella sua disponibilità 236 grammi di marijuana già essiccata e contenuta all’interno di un bidone di vernice, una pianta di circa 80 centimetri ma i carabinieri sono certi che l’uomo avesse una propria produzione di marijuana dopo la scoperta in una stanza di un laboratorio ” per la produzione ed essiccazione dello stupefacente, dotata di un sistema di aerazione, lampade led, temporizzatore e sensori termo sensibili per il controllo dell’umidità” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

Tutto quanto è stato posto sotto sequestro e trasferito nei laboratori dei militari per stabilire il principio attivo della droga, frattanto la vicenda del quarantenne è stata inviata all’Inps per la revoca del reddito di cittadinanza. L’uomo, come disposto dalla Procura di Siracusa, è ai domiciliari e nelle prossime ore sarà sentito dal gip del tribunale di Siracusa per l’udienza di convalida della misura cautelare.

Nei giorni scorsi, a Lentini, nel Siracusano, gli agenti di polizia hanno sequestrato in contrada Burione, a Lentini, nel Siracusano, una vasta coltivazione di marijuana, composta da oltre 100 piante, nella disponibilità di Massimo Parcella, 57 anni, lentinese che è stato arrestato. Nello stesso fondo agricolo, grazie al fiuto dei cani dell’Unità cinofila antiesplosivi, i poliziotti del commissariato di Lentini hanno rinvenuto e sequestrato “60 cariche detonanti di esplosivo ad elevata pericolosità, numeroso munizionamento ed una pistola artigianale costruita con tubi e percussore perfettamente funzionante”.

La polizia ha anche sequestrato quasi un chilogrammo di marijuana nascosta in vari punti del podere oltre a materiale per l’essiccazione, il confezionamento e la pesatura.

