indagini della polizia di lentini

Gli agenti di polizia hanno sequestrato in contrada Burione, a Lentini, nel Siracusano, una vasta coltivazione di marijuana, composta da oltre 100 piante, nella disponibilità di Massimo Parcella, 57 anni, lentinese che è stato arrestato. Nello stesso fondo agricolo, grazie al fiuto dei cani dell’Unità cinofila antiesplosivi, i poliziotti del commissariato di Lentini hanno rinvenuto e sequestrato “60 cariche detonanti di esplosivo ad elevata pericolosità, numeroso munizionamento ed una pistola artigianale costruita con tubi e percussore perfettamente funzionante”.

La polizia ha anche sequestrato quasi un chilogrammo di marijuana nascosta in vari punti del podere oltre a materiale per l’essiccazione, il confezionamento e la pesatura.

Nelle settimane scorse, gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno rinvenuto a Lentini, in contrada Gualdara una pistola mitragliatrice tipo Skorpio, un revolver calibro 22, tre pistole semiautomatiche, una tanfoglio ed una Sg 9×21 e una 7.65, per un totale 6 armi, di cui una con matricola abrasa, un ingente quantitativo di munizioni, nascoste in auto e muretti presenti nel fondo, dove si trova un casolare, per un totale di 1074 cartucce. Tutto quanto è stato posto sotto sequestro dalla polizia e trasferito nei laboratori della Scientifica per gli accertamenti balistici. E prima ancora grazie ad georadar, gli inquirenti avevano rinvenuto tra le intercapedini del sottosuolo una pistola calibro 38 rubata nel 2010 a Piazza Armerina e relativo munizionamento, 280 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, 8.400 euro in contanti, un pizzino con l’elenco di numerose armi da guerra e due carte di identità ancora non intestate a nessuno del Comune di Lentini.