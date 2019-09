I canali di scolo sono stati recuperati e restituiti

I carabinieri di S. Croce Camerina (RG) hanno fermato due giovani, di 19 e 14 anni, sorpresi ad armeggiare vicino alla biblioteca comunale per rubare i canali di scolo dell’acqua piovana per ricavarne il rame.

In seguito al controllo, i due hanno tentato una breve fuga per essere fermati e identificati. I due giovani avevano appena divelto con una tenaglia i canali di scolo dell’acqua piovana in rame presenti sulla facciata della biblioteca comunale, ne avevano accantonati tre per poi portali via e stavano proseguendo a staccarne un altro.

Per 19enne sono scattati gli arresti domiciliari. Il 14enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria minorile di Catania. I canali di scolo sono stati recuperati e restituiti al responsabile della biblioteca che ha denunciato il tentativo di furto.