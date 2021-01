indagine dei carabinieri

Nella sua abitazione, a Ragusa, i carabinieri hanno rinvenuto 5 grammi di marijuana già confezionata in singole dosi, 275 euro in contanti, un bilancino di precisione ed uno strumento per tritare le infiorescenze di canapa.

Il giovane spacciatore è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio ma, come disposto dalla Procura di Ragusa, il pusher è finito ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare. Il controllo è scattato per strada, il giovane è stato visto dai carabinieri della Compagnia di Ragusa insieme ad un altro ragazzo, a cui sarebbe stata ceduta una dose di marijuana.

Poco dopo lo scambio, sono intervenuti i militari che hanno prelevato quella dose e poi hanno deciso di fare un salto nell’abitazione dello spacciatore e nella sua camera da letto c’era il suo “tesoro”. E’ scattato l’arresto mentre il cliente del giovane è stato segnalato in Prefettura come consumatore di droga.

La Guardia di Finanza di Catania ha scoperto e sequestrato a Lentini, nel Siracusano, un chilo di marijuana e ha arrestato un uomo, fratello del capo clan mafioso detenuto.

In particolare, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno individuato a Lentini, una piantagione domestica, arrestando M.S., e sottoponendo a sequestro oltre 1 kg di marijuana. I militari hanno individuato un garage che, secondo le informazioni, era destinato allo stoccaggio di sostanze stupefacenti. Il locale era in uso a M.S. – contiguo al clan Nardo di Lentini, emanazione territoriale del “clan Santapaola” – e fratello del capo clan, allo stato detenuto per associazione mafiosa.

La perquisizione ha consentito di scoprire, allocata in vasi da coltivazione e illuminata con lampade allacciate abusivamente alla rete pubblica, una coltivazione di marijuana per il peso complessivo di oltre un chilo. Sono stati poi rinvenuti e sottoposti a sequestro i materiali per il confezionamento della marijuana.