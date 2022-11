Dove si è vinto

La Sicilia cala la doppietta al gioco del SuperEnalotto e a Ragusa vengono centrati due “5” da oltre 34 mila euro ciascuno. Intanto non arriva il 6 e il montepremi sala a una cifra stratosferica.

La Sicilia si scopre fortunata con il SuperEnalotto

Nel concorso del 12 novembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 34.701,20 euro. Le giocate vincenti sono state convalidate in due tabacchi di Ragusa. Il primo in via Solunto 7 e il secondo in via Fieramosca 252.

Sale in jackpot milionario a oltre 307 milioni di euro

Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 307,8 milioni di euro – record nella storia del gioco – che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta euro.

Altre vincita sull’isola nei giorni scorsi

La Sicilia ancora una volta baciata dalla dea bendata, inanella vincite questa settimana sia al Lotto che al Superenalotto. In totale le vincite arrivano a circa 85 mila euro. Come riporta Agipronews, a Falcone, in provincia di Messina, sono stati vinti 23.750 euro, mentre ad Agrigento sono stati vinti 22.500 euro.

Le vincite al SuperEnalotto

La Sicilia si scopre fortunata anche con il SuperEnalotto. Nel concorso dell’8 novembre, è stato centrato un “5” del valore di 40.567,89 euro. La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via Vittorio Emanuele 492 a Catania. Appena un paio di giorni fa c’era stata una nuova doppietta in Sicilia al gioco del Lotto che ha portato sull’isola la cifra di 21 mila euro grazie a due vincite, una in provincia di Catania e un’altra in provincia di Palermo. Grazie al gioco del Lotto, si è festeggiato a Bagheria, in provincia di Palermo, con una vincita da 11.875 euro. A Caltagirone, in provincia di Catania, si è brindato con la vincita di altri 9.750 euro. Sempre nei giorni scorsi nuova festa in Sicilia grazie al 10eLotto, con due vincite per un totale di 40 mila euro. Una prima vincita, del valore di 20 mila euro, ha premiato un giocatore di Adrano, in provincia di Catania, con un 6 “Doppio oro”. La seconda vincita, sempre da 20 mila euro, è stata centrata a Realmonte, in provincia di Agrigento, grazie a un 9.