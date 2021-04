indagine dei carabinieri

Operazione antidroga a Ragusa

Scovati in una casa, ad Ibla, 360 grammi di erba

Un ventenne è stato arrestato

La droga ha un valore di 7 mila euro

I carabinieri di Ragusa hanno arrestato un ventenne accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Nella sua abitazione, situata in una palazzina, ad Ibla, i militari della Compagnia, insieme all’unità cinofila antidroga dell’Arma, hanno rinvenuto complessivamente 360 grammi di infiorescenze di marijuana pronti per essere confezionati in dosi da smerciare sulla piazza iblea e dal valore complessivo stimato di circa 7000 euro.

Il blitz

L’operazione è partita poco dopo le 8 del mattino quando i militari si sono presentati a casa del giovane, disoccupato e con precedenti penali, per la perquisizione. In prossimità di una soffitta, i cani hanno iniziato a fiutare sempre con più insistenza portando i militari a scovare due sacchetti di nylon contenenti lo stupefacente.

“Droga non mia”

Interrogato dai carabinieri della stazione di Ibla, il ventenne, secondo le informazioni fornite dal comando provinciale di Ragusa, avrebbe tentato di disconoscere la proprietà della sostanza “ma le sue scuse non hanno retto al quadro incontrovertibile dei fatti per cui i Carabinieri hanno proceduto all’arresto conducendolo poi in caserma per le formalità di rito oltre a sequestrare la droga” spiegano i militari. Come disposto dalla Procura di Ragusa, che ha coordinato le indagini, il giovane si trova agli arresti domiciliari e nelle prossime ore sarà sentito dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Le indagini

“L’interessante risultato operativo conseguito dell’Arma iblea permetterà di approfondire i contatti del giovane spacciatore per poter ricostruire la rete di clienti e soprattutto fornitori facendo in modo da continuare nell’opera di contrasto al fenomeno dello spaccio e dell’uso di stupefacenti, soprattutto tra i giovani” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri.