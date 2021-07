Presentato bilancio consolidato, ricavi per oltre 600 milioni

Syneos, capogruppo di Ergon, società che gestisce i marchi Despar e Altasfera per la Sicilia oltre al marchio Ard, ha presentato il bilancio consolidato 2020 che vede ricavi per 608 milioni e 900 mila euro, con una crescita di +18% sul 2019, un patrimonio di 46,8 milioni (+40 per cento sul 2019) e un margine operativo lordo pari a 16,9 milioni. La presentazione del bilancio è avvenuta alla presenza degli organi amministrativi e di controllo di Syneos e delle sue controllate, dei delegati della società di revisione Ey e di numerose collaboratrici e collaboratori del gruppo.

Novità nei vertici del Cda

L’azienda ha inoltre illustrato il documento di indirizzo per la semplificazione societaria del gruppo e rinnovato il consiglio di amministrazione, con l’ingresso di Alberto Cavalieri, Luigi Di Quattro e Ugo Sgarioto e la nomina di un consigliere indipendente nella persona di Francesco Gambino: “Nella ferma convinzione – si legge in una nota – che la sua presenza eleverà ed arricchirà il livello dell’organo di presidio dell’intero gruppo”. Il Consiglio è presieduto da Gianni Cavalieri e il vice è Emanuele Sgarioto, ed è completato dai consiglieri confermati: Antonio e Massimiliano Cioffi e Giovanni e Salvatore Iacono.

Syneos funzione di indirizzo

“Syneos – dichiara il presidente Gianni Cavalieri – vuole essere una capogruppo pura, senza cioè intervento alcuno nella gestione delle controllate. Eserciterà la funzione di indirizzo e controllo e la politica finanziaria; condividendo gli obiettivi di medio lungo periodo con le controllate nell’intento di creare valore per i suoi azionisti, i suoi collaboratori e per il territorio.”