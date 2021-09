scoperto un vasto campionario nel garage di un ventottenne

Scoperto a Ragusa un traffico di droghe sintetiche

L’indagine condotta dai carabinieri

Scoperto un nuovo filone per lo spaccio di stupefacenti

I carabinieri di Ragusa hanno arrestato un giovane di 28 anni, ragusano, trovato in possesso di un cospicuo campionario di droghe sintetiche. Il giovane, che si trova ai domiciliari, avrebbe nascosto il suo tesoro in un zainetto, sistemato in un garage nella sua disponibilità.

Campionario di droghe

Sono stati rinvenuti quattro francobolli di LSD, 7 funghetti allucinogeni, una bustina di cristalli di Mdma una pasticca di ecstasy, una bustina di oppio e due dosi di cocaina, oltre a 12 grammi tra hashish e marijuana. Tutto minuziosamente confezionato in piccoli dosaggi pronti all’uso. L’indagine è scattata dopo un controllo del tutto casuale nei confronti del fratello minorenne, anch’egli trovato in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana.

Nuovo traffico a Ragusa

“L’episodio è di particolare interesse per il capoluogo ibleo, stante l’inusualità di un tal genere di rinvenimento, che desta speciale preoccupazione per la gravità degli effetti sulla salute e sulla sicurezza pubblica di tale tipologia di droghe, da cui la città di Ragusa sembrava immune” spiegano dal comando provinciale di Ragusa.

Sono in corso indagini per ricostruire la filiera di approvvigionamento dello stupefacente: secondo gli inquirenti, il ventottenne è a valle di una catena di spaccio con nuovi attori criminali

Giudizio per direttissima

Il 28enne è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio ed è in attesa del giudizio direttissimo.

Gli effetti delle droghe sintetiche

Gli studi sugli effetti delle droghe sintetiche hanno permesso di svelare i danni al sistema cerebrale. Dal rapporto diffuso dal Cufrad, un centro specializzato per le cure da dipendenza da alcool e droghe, emerge che “L’Mdma agisce invece – si legge nel rapporto – maggiormente sulla serotonina, una sostanza presente nel nostro cervello che agisce su fattori quali l’umore, il sonno e l’appetito”.

” Questa sostanza rilascia dunque abbondanti – si legge nel rapporto – quantità di serotonina, facendo provare a chi la assume un generale senso di benessere al quale fa seguito dopo qualche ora un senso di depressione e apatia che annulla il precedente stato euforico”