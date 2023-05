al suo posto vincenzo trombadore

Cambi in seno alle questure della Sicilia. L’ultimo riguarda Pinuccia Albertina “Giusy” Agnello che da Ragusa passa a Caltanissetta, quest’ultima guidata fino al 27 marzo da Emanuele Ricifari, trasferito ad Agrigento.

Agnello ha salutato la città iblea ed ha incontrato i giornalisti: nel tracciare un sintetico bilancio della sua permanenza in questa provincia, il questore ha voluto sottolineare che “sono stati tre anni di intenso lavoro teso a mantenere alti i livelli di sicurezza del territorio, come dimostrano i risultati conseguiti con professionalità e impegno dai Funzionari e dal personale di tutte le articolazioni della Questura e dei Commissariati di polizia” ha detto.

Furti e traffico di droga

Il questore, spiegando le difficoltà ed il lavoro svolto nel periodo della pandemia, si è soffermato su alcune criticità che hanno interessato il Ragusano sul fronte della repressione di alcuni fenomeni criminali. “Moltissime sono state le operazioni di polizia giudiziaria – ha detto il questore – che hanno consentito di sgominare gruppi di soggetti dediti ai furti in abitazioni e presso attività economiche ed agricole. Un freno costante è stato dato anche al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti con il sequestro di ingenti quantitativi di droga”.

Emergenza sbarchi

Naturalmente, non poteva mancare il capitolo degli sbarchi che ha interessato questa fetta della Sicilia sudorientale. “Le emergenze sono state affrontate anche in relazione – ha detto il questore – al fenomeno dell’immigrazione clandestina che da anni interessa questa provincia con numerosi sbarchi. A tal proposito, ha voluto ricordare l’apertura del Centro di accoglienza “Don Pietro” di contrada Cifali, avvenuto in piena pandemia nel giorno di Pasqua del 2020, a seguito di uno sbarco autonomo di 101 migranti e da allora mai più richiuso”.

Il nuovo questore

Il Questore Agnello terminerà ufficialmente il suo incarico a Ragusa il 14 maggio prossimo passando le redini della Questura al suo successore, Dirigente Superiore della Polizia di Stato Vincenzo Trombadore