riscontrato abusivismo edilizio

Sequestrati nella zona di Scicli due cantieri abusivi

Uno è ricavato a due passi dalla casa del commissario Montalbano

Le indagini condotte dalla Polizia municipale

Il sindaco di Scicli ha messo a disposizione un drone per sorvolare l’area

La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta

Gli agenti della Polizia municipale hanno sequestrato due cantieri abusivi in contrada Punta Pisciotto, a Sampieri, un altro in contrada San Marco, alla periferia di Scicli.

Abusivismo

Il Comune ha denunciato alla Procura di Ragusa tre casi di abusivismo edilizio. In un sito di grande pregio ambientale, e tutelato da svariati vincoli, al confine tra i territori di Scicli e Modica, a Sampieri, sono stati scoperti due cantieri abusivi per la realizzazione di ville con piscina.

La casa di Montalbano

Il cantiere si trova pochi metri dalla scogliera, proprio a ridosso della Mànnara del commissario Montalbano, che appare in diversi episodi della fiction Rai, solitamente come luogo per delitti e incontri clandestini. Un’altra attività abusiva era in corso alla periferia di Scicli, in contrada San Marco. Per prevenire le azioni illegali, il sindaco di Scicli, Vincenzo Giannone, ha disposto l’uso di droni.