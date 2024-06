In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente

Scontro violentissimo tra due automobili in pieno centro a Vittoria, nel Ragusano. Nell’impatto avvenuto in via Magenta, a pochi metri da piazza del Popolo, sono rimasti feriti i conducenti. Uno di loro è in gravi condizioni, trasferito in codice rosso all’ospedale; l’altro ha riportato ferite meno gravi.

Le due vetture si sono ridotte ad un groviglio di lamiere. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno lavorato per estrarre i due feriti rimasti intrappolati negli abitacoli.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Pochi giorni fa, un altro incidente a Vittoria: sulla strada provinciale 17 che porta a Scoglitti, ha perso la vita Lisa Rosso, di quarantasette anni. In quel caso l’impatto è avvenuto tra due Fiat Panda e per la donna, mamma di due bambini, non c’è stato nulla da fare: i tentativi di rianimarla da parte del 118 si sono rivelati inutili. Nell’incidente è rimasta invece ferita la donna alla guida dell’altra auto, di 44 anni, che è stata ricoverata all’ospedale Guzzardi di Vittoria e dimessa dopo poche ore.

Furgone travolge ciclisti, un morto ed un ferito grave

Sempre nel Ragusano, un altro sinistro ha funestato le strade siciliane. Nel tratto della strada statale Gela-Scoglitti un furgone ha travolto due ciclisti. Uno di loro è morto, l’altro è in codice rosso ricoverato in ospedale. L’impatto violentissimo si è verificato poco prima del Ponte Dirillo, nel territorio di Ragusa. La vittima dell’incidente si chiamava Raffaele Mazza, di Mazzarrone in provincia di Catania. L’altro ciclista è rimasto gravemente ferito ed stato trasportato in ospedale con codice rosso. Si tratta di S.B, settant’anni. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, l’elisoccorso e le forze dell’ordine che hanno chiuso al traffico il tratto di strada, per permettere ai soccorritori di intervenire in sicurezza.

In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Lunghe code nel tratto della provinciale, con forti rallentamenti alla circolazione in attesa della rimozione dei mezzi dalla carreggiata.