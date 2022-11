L’incidente nel Ragusano all’ingresso di Vittoria

Un maxi tamponamento si è verificato questa mattina all’ingresso della città di Vittoria, nel Ragusano, con diversi feriti. Ad essere stati coinvolti alcune macchine e persino un autobus. Strada interrotta del tutto al transito in entrata e in uscita alla città.

L’impatto violento

Lo scontro si è verificato in via generale Cascino, strada molto frequentata per via della vicinanza della catena di supermercati Lidl. L’impatto abbastanza violento tra i diversi mezzi è avvenuto all’intersezione con la strada che si collega alla stazione dei bus interurbani e alla stazione ferroviaria.

I soccorsi

Ad intervenire la polizia municipale, vigili del fuoco e diverse ambulanze. Si conterebbero almeno quattro feriti, ancora non si conoscono le loro condizioni. I pompieri hanno provveduto in alcuni casi a far uscire i feriti dai rispettivi abitacoli per caricarli sull’ambulanza.

Strada chiusa al transito

La strada è stata chiusa del tutto al transito per permettere le operazioni di soccorso dei feriti. Ad essere quindi interrotto il transito dei veicoli provenienti da Gela in ingresso verso Vittoria. L’unica alternativa per poter entrare a Vittoria è quella di percorrere la strada provinciale 2 Acate.

















Giornata tragica

Questa giornata si è aperta già tragicamente purtroppo per la Sicilia. Un incidente mortale si è verificato sulla A20 all’altezza dell’ingresso autostradale di Milazzo. Ad intervenire i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale oltre agli operai del consorzio autostrade. Per chi viaggia da Palermo verso Messina è stata disposta l’uscita obbligatoria temporanea allo svincolo di Milazzo per consentire i rilievi alle squadre di intervento.

Lo scorso ottobre sono morti fratello e sorella

Altro tragico incidente si verificò nell’ottobre scorso proprio lungo l’autostrada Palermo Messina in direzione del capoluogo dello Stretto. Un’autovettura terminò la propria corsa contro il guardrail causando la morte di un uomo e il ferimento in modo grave di una donna.