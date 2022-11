Incidente mortale sulla Palermo Messina, la vittima è un uomo

Un incidente mortale si è verificato sulla A20 all’altezza dell’ingresso autostradale di Milazzo. Stanno intervenendo i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale oltre agli operai del consorzio autostrade.

Per chi viaggia da Palermo verso Messina è stata disposta l’uscita obbligatoria temporanea allo svincolo di Milazzo per consentire i rilievi alle squadre di intervento.

Tragico incidente lungo l’autostrada Palermo Messina in direzione del capoluogo dello Stretto. Per cause ancora da accertare un’autovettura ha terminato la propria corsa contro il guard-rail causando la morte di un uomo, il ferimento in modo grave di una donna. Secondo le prime notizie si sarebbe registrato anche una terza ferita.

Lo scontro mortale all’altezza dell’hotel Costa Verde

Lo scontro mortale sarebbe avvenuto in autostrada all’altezza dell’Hotel Costa verde nei pressi del territorio comunale di Cefalù. Oltre all’uomo morto ci sono due le donne coinvolte. una è grave mentre non si conoscono le condizioni della seconda che non sarebbe, dalle prime notizie, in pericolo di vita. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118.

La vittima un uomo, gravissima la sorella

Nell’incidente sulla Palermo Messina è morto Carlo Giovani Tripodo di 71 anni di Capo d’Orlando. Al suo fianco era seduta la sorella Carolina Tripodo di 67 anni. La donna è stata trasportata in elisoccorso dall’ospedale Giglio di Cefalù all’ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni sono gravissime. I medici si sono riservati la prognosi. Sull’auto c’era anche la nipote di 22 anni. La giovane è stata trasportata al Giglio per alcuni esami e controlli. Non sarebbe in pericolo di vita.