PALERMO (ITALPRESS) – Entro il 31 dicembre del 2026 sarà completato il percorso di stabilizzazione del lavoratori precari dell’ARPA Sicilia. A darne notizia è l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, che commentando l’approvazione dell’emendamento al decreto legge sulla Pubblica Amministrazione, parla di una “bella pagina di buona politica, concreta, fatta di ascolto, impegno e risultati. Un segnale importante che arriva dopo anni di attesa e incertezze”.

“Un provvedimento atteso da tempo, che arriva al termine di un lavoro lungo e paziente condotto in sinergia tra istituzioni regionali e nazionali, e che consente di riconoscere il contributo di tante donne e uomini che in questi anni hanno garantito, con senso di responsabilità, il funzionamento dell’Arpa”.

“Questo risultato – sottolinea Tamajo – è frutto di un lavoro portato avanti con serietà e costanza, anche in silenzio, e che oggi permette a tanti lavoratori e alle loro famiglie di guardare al futuro con maggiore serenità. Un ringraziamento sentito va all’onorevole Tommaso Calderone, deputato nazionale di Forza Italia, e alla sottosegretaria Matilde Siracusano, che a Roma hanno sostenuto l’iniziativa con determinazione e spirito di servizio. Un risultato che testimonia ancora una volta l’attenzione e l’impegno di Forza Italia per la nostra terra”.

Il provvedimento si inserisce nel piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Agenzia e rappresenta un passo concreto nella direzione della stabilità occupazionale, dopo anni di precarietà e soluzioni temporanee.

“Abbiamo lavorato tutti insieme, senza clamori, con un solo obiettivo: dare risposte. Oggi possiamo dire di aver centrato un traguardo importante, ma soprattutto giusto. La stabilizzazione non è solo una scelta amministrativa: è un atto di rispetto verso chi ha dato tanto in questi anni, spesso in condizioni non semplici. E continueremo su questa strada, con lo stesso spirito di squadra e con la stessa determinazione”, conclude l’assessore Tamajo.

“Entro il 31 dicembre 2026 prenderà ufficialmente il via la stabilizzazione del personale precario dell’ARPA Sicilia. Lo prevede, tra gli altri, l’emendamento (8.41) al decreto legge sulla Pubblica Amministrazione, appena approvato, a firma del responsabile di Fratelli d’Italia per le politiche del Mezzogiorno, Carolina Varchi e del Commissario regionale FDI Sicilia, Luca Sbardella”.

Scrivono in una nota i due parlamentari “Si tratta di un’iniziativa frutto di lunghe interlocuzioni con i Ministeri competenti che abbiamo fortemente voluto per garantire tutele concrete e il giusto riconoscimento a tutto quel personale che, in questi anni, ha lavorato con impegno e dedizione per la protezione dell’ambiente in Sicilia. Parliamo di figure professionali altamente qualificate, che hanno acquisito competenze specifiche e know-how fondamentali per il corretto funzionamento dell’Agenzia e per la tutela del nostro patrimonio ambientale”.

“Il provvedimento, frutto di un lavoro sinergico con il dirigente Vincenzo Infantino e con l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusy Savarino, si inserisce nel piano triennale dei fabbisogni di personale, rappresentando un passo significativo verso la valorizzazione e la stabilità lavorativa del capitale umano interno all’Agenzia” conclude la nota.

