Operazione della Finanza

I militari della Guardia di finanza hanno sequestrato a Noto un cantiere edile per la costruzione di un immobile. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, sarebbero stati commessi degli abusi edilizi in quanto sarebbero state realizzate delle opere in difformità al progetto presentato ma sono state contestate anche le violazioni alle misure anti Covid19 perché il decreto della Presidenza del Consiglio autorizza solo lavori per opere pubbliche. Al termine degli accertamenti, i militari delle Fiamme gialle del comando provinciale di Siracusa e della Tenenza di Noto hanno denunciato per abuso edilizio il proprietario dello stabile ed il direttore dei lavori.

“Durante un servizio di pattugliamento del territorio, i finanzieri hanno individuato un cantiere edile privato nella zona marina di Noto in cui si svolgevano lavori in difformità alle disposizioni emanate a livello nazionale per contenere la diffusione del virus Covid-19. Secondo la normativa vigente, infatti, esclusivamente i cantieri organizzati per la realizzazione di opere pubbliche possono proseguire le attività” fanno sapere dal comando provinciale. Dalle informazioni in possesso alle forze dell’ordine, l’impresa che sta eseguendo gli interventi è del Catanese e le persone che sono state trovate al lavoro hanno rimediato delle sanzioni per le violazioni alle misure anti Covid19.

“L’attività del cantiere è stata, infine, sospesa precauzionalmente in attesa del provvedimento definitivo da parte del Prefetto di Siracusa” spiegano dal comando della Guardia di finanza di Siracusa.