è stata aperta un'inchiesta

Un accoltellamento si è verificato nelle ore scorse a Pachino, nel Siracusano, nel corso della manifestazione denominata l’Inverdurata. La vittima è un 43enne, originario della Tunisia, che è stato ferito in piazza Vittorio Emanuele, e poco dopo l’aggressione è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola.

In ospedale

Secondo alcune fonti investigative, l’uomo non è in pericolo di vita ma ha rimediato delle lesioni nelle parti in cui gli sono state inflitte le coltellate. I colpi sarebbero stati tre: un al petto, uno all’addome e l’altro alla coscia sinistra ed ora sul caso è stata aperta una inchiesta da parte della Procura di Siracusa.

I testimoni

Le urla del 43enne hanno attirato l’attenzione dei passanti che hanno prestato le prime cure al tunisino, salvo poi chiedere l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Le indagini della polizia e dei carabinieri sono focalizzate sulla stessa vittima, le cui dichiarazioni potrebbero consentire agli inquirenti di fare luce sull’episodio.

Le indagini

Da capire se ad accoltellare il nordafricano sia stata una persona di sua conoscenza, con cui magari c’erano degli attriti o, se, invece, il ferimento rappresenta il culmine di una lite, sulle cui motivazioni si sta indagando. In ogni caso, le immagini delle telecamere di sicurezza potrebbero consentire agli inquirenti di identificare l’autore.

Spari in discoteca

Scene da Far west in una discoteca di Siracusa dove la settimana scorsa è scoppiata una lite tra giovani. Ormai ne capitano tante, complice l’assunzione di alcool e droghe ma avrebbe potuto avere un drammatico epilogo perché uno di questi ragazzi, un 22enne, originario di Avola, avrebbe sfoderato una pistola che avrebbe puntato contro l’addetto alla sicurezza del locale.

Gli spari

Oltre all’arma, l’aggressore aveva con se un tirapugni ed avrebbe minacciato di usare ed in effetti, dal racconto di alcuni testimoni che hanno riferito la loro versione agli agenti delle Volanti, al comando della dirigente, Giulia Guarino, sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola. Il giovane è stato denunciato, il locale è stato chiuso per 15 giorni.