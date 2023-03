le polemiche tra comune ed ex gestore

E’ tornata l’acqua calda nella piscina Paolo Caldarella dopo il lavoro di montaggio delle caldaie acquistate dal Comune di Siracusa, proprietario e gestore della Cittadella dello Sport di Siracusa.

L’Ortigia torna a casa

Potranno tornare ad allenarsi e disputare le partite del massimo campionato di pallanuoto maschile i giocatori dell’Ortigia che, per mesi, sono stati costretti a migrare in altre piscine. Fine del disagio anche per le decine di società sportive di Siracusa, alcune delle quali hanno dovuto interrompere le attività per i costi legati all’affitto di altre strutture.

“Sabato si torna a casa, finalmente I nostri ragazzi vi aspettano, ci vediamo in tribuna” si legge nel post dell’Ortigia che invita i tifosi a riempire la tribuna della Paolo Caldarella.

Le polemiche sulla gestione

Finisce così, almeno per il momento, la polemica sull’indisponibilità della piscina che è stata al centro di uno scontro tra l’amministrazione comunale e la stessa Ortigia. Ruggini che risalgono al contenzioso, attualmente in corso, dopo che il Comune di Siracusa ha tolto la gestione della Cittadella dello Sport, compresa la piscina comunale, per presunte inadempienze della stessa società che, invece, rivendica di aver compiuto degli interventi suppletivi agli impianti, capaci di far lievitare i costi.

Il problema alla caldaie è esploso nei mesi scorsi, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, spiegò che andavano sostituite ma al tempo stesso sollevò delle perplessità sulle modalità con cui si verificò il problema. Nel corso della conferenza stampa di fine anno, l’attuale capo dell’amministrazione comunale di Siracusa annunciò che il nuovo impianto sarebbe stato montato entro febbraio.

L’incidente sul lavoro

I lavori si sono conclusi a marzo ma la settimana scorsa si è anche verificato un incidente sul lavoro, con il volo da parte di un operaio trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa per essere sottoposto alle cure dei medici. Un episodio che ha sollevato altre polemiche legate alla sicurezza sul lavoro in un luogo gestito dal Comune.