Il tema è quello della realizzazione personale e del suo impatto nella vita quotidiana di ogni donna, con una particolare attenzione al «give back», concetto molto attuale che si propone di restituire e mettere in circolo i valori e le abilità acquisiti nella propria esperienza. Quello del 10 settembre sarà il grand opening, ovvero un preludio del vero e proprio festival DEAinyou, in programma per giugno 2023. Primo evento di Women’s Empowerment made in south, DEAinyou ha l’ambizione di portare un’onda virtuosa, fatta non solo di donne, oltre i confini del nostro Paese.

Un evento che crea connessioni, stimola il supporto, dà vita e fa crescere una community solida e responsabile. Il progetto nasce da un’idea di Lorena D’Ercole, artista e imprenditrice svizzera, già fondatrice di “Ortigia Design Festival” che da qualche anno risiede nel centro storico siracusano. Co founders di DEAinyou Antonella Spoto, fotografa e producer argentina, trasferitasi a Siracusa nel 2021 e Chiara Vezil, giornalista free lance e docente universitaria. L’obiettivo è quello di dar vita ad un momento di confronto ed arricchimento culturale attorno al tema della realizzazione, uno spazio virtuoso che vuole diventare uno stimolo per le giovani donne nel loro processo di crescita.

Nel programma di DEAinyou sono previsti open air talk e discussion con ospiti di particolare rilevanza intorno al tema cardine della manifestazione – la realizzazione femminile -, ma anche momenti emozionali e di raccolta con sessioni di yoga di gruppo. Non mancherà il divertimento con il DJ-Set sotto le stelle previsto in serata. La cornice sarà quella della piazza del Castello Maniace (già sede del “Maniace Summer Fest” e dell’“Ortigia Sound System”) e la chiesa seicentesca di Gesù e Maria in Ortigia, ospite anche di una mostra d’arte moderna aperta al pubblico.

Presenze confermate a DEAinyou:

● Cesarina Ferruzzi – imprenditrice milanese nel campo ambientale e scrittrice

● Cochita Grillo – magistrata siciliana ed eletta al Consiglio superiore della Magistratura

● Mario Acampa – conduttore e autore televisivo (presente nell’ultima edizione dell’Eurovision)

● Paolo Uccello – saggista, scrittore ed esperto di erbe aromatiche e piante officinali

● Francesca Nobile – artista eclettica, insegnante di yoga ed arti performative

● Michele Bönan – architetto ed interior designer di fama internazionale

● Ornella Laneri – imprenditrice e presidente Aidda Sicilia (Associazione Imprenditrici Donne)

● Letizia Lazzaro – coordinatrice Rete Economia Donna Bolzano

● Muni Sigoni – imprenditrice in ambito sociale e founder della onlus “La casa di Toti”, premiata tra le 50 imprenditrici più innovative di quest’anno

● Emma Averna – presidente e co fondatrice della onlus Mediterraneo Sicilia Europa

● Flaviana Lenzo – imprenditrice messinese e founder di “Sicilian stories”

● Alessandra Rigano – direttrice artistica di SUQ Magazine – Unconventional Sicily

● Silvia Battaglia – founder di Silba B, make-up artist e cosmetologa