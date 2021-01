i sindacati dopo il caso al carcere di augusta

“Siamo una categoria a rischio, per cui è necessario che gli agenti di Polizia penitenziaria siano inseriti tra quelle fasce professionali a cui somministrare il vaccino“. Lo afferma Sebastiano Bongiovanni, dirigente nazionale del Sippe, un sindacato della Polizia penitenziaria dopo la notizia della positività di 3 agenti in servizio al carcere di Augusta.

“Non è il primo caso, nei mesi scorsi – spiega a BlogSicilia il dirigente nazionale del Sippe, Sebastiano Bongiovanni – abbiamo avuto altri agenti risultati positivi al tampone: è la testimonianza di una professione ad alto rischio, sotto l’aspetto sanitario, d’altra parte i penitenziari sono luoghi affollati e noi ne sappiamo qualcosa. Infatti, da anni, mica dall’inizio della pandemia, denunciamo uno squilibrio tra il numero degli agenti di Polizia penitenziaria con quello della popolazione carceraria”.

Il dirigente nazionale del Sippe offre dei numeri. “La pianta organica – sostiene Sebastiano Bongiovanni – prevede 251 agenti in servizio ma in realtà l’organico è composto da 195 unità. Di contro, i detenuti ospiti della casa circondariale di Augusta sono 454. Mi sembra di tutta evidenza che vi sia una sproporzione importante, che, ribadisco ancora una volta, abbiamo segnalato in tante occasioni, con risultati sotto gli occhi di tutti. Il mio pensiero va adesso ai colleghi che sono risultati positivi al Covid19 e mi auguro che possano tornare al più presto al lavoro. A questo punto, servono i tamponi per evitare una propagazione indiscriminata del contagio”.

A Siracusa, invece, un focolaio è scoppiato in una casa di riposo in viale Epipoli, nella zona nord di Siracusa. Secondo fonti del Comune, ci sarebbero venti contagiati, tra operatori ed ospiti, come emerge dall’esito dei tamponi, eseguiti nelle scorse ore, ma, al tempo stesso, sono in corso gli accertamenti per ricostruire la rete dei contatti e provare a blindare il virus, allo scopo di bloccarne una diffusione indiscriminata.

“Il contagio – ha detto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – è avvenuto nei giorni scorsi e la situazione è monitorata dal personale Usca”.