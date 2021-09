è accaduto a portopalo, nel siracusano

Aggressione nei locali della Guardia medica di Portopalo di Capo Passero

Feriti un medico di turno ed il padre che gli teneva compagnia

La dura reazione della direzione dell’Asp che condanna il gesto

I carabinieri hanno individuato i responsabili

Un’aggressione è avvenuta nei locali della Guardia medica di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, ai danni del dottore di turno e del padre che gli teneva compagnia. Lo rende noto l’Asp di Siracusa, che nell’esprimere “indignazione – dice il direttore generale dell’Azienda sanitaria Salvatore Lucio Ficarra – e severa condanna” svela che i carabinieri sono riusciti ad individuare i responsabili, “assicurati alla giustizia”, aggiunge il direttore generale dell’Asp.

Non il primo episodio

Non sono ancora note le cause che hanno scatenato questa inspiegabile violenza ai danni del medico e del padre, di certo non è il primo episodio che accade in una struttura sanitaria. Poco più di una settimana fa, si è verificata un’aggressione al Pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa ed il presidente dell’Ordine dei medici ha lanciato l’allarme. In quell’occasione, è stato un utente, stanco di aspettare, a prendersela con il medico.

“Sgomenta apprendere che continuano ad accadere nelle strutture sanitarie episodi di così inaudita ferocia contro chi esercita il proprio dovere a tutela della salute dei cittadini – aggiunge Ficarra -. Non solo aggressioni verbali, di per sé già da condannare severamente, ma anche fisiche come quella di stanotte agli operatori della guardia medica di Portopalo e danneggiamenti alla struttura. La tutela dei nostri operatori contro ogni forma di violenza rimane tra le priorità dell’azione amministrativa dell’Azienda, ma non basta di fronte a tanta inciviltà”.

Asp parte civile

L’Asp assicura che si costituirà parte civile nel procedimento giudiziario che si aprirà ai danni dei responsabili. “Contro gli autori di un così grave e vergognoso attentato alla vita di operatori sanitari, ci costituiremo parte civile. Al medico e a suo padre ferito severamente esprimiamo la vicinanza di tutta l’Azienda e i più avvertiti auguri di pronta guarigione”