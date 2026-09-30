Un infermiere in servizio al triage del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa è stato aggredito da un paziente che si era recato nella struttura sanitaria per farsi medicare.

La dinamica dell’aggressione

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 20 di ieri sera si sarebbe presentato al triage un uomo che avrebbe dichiarato di essere rimasto vittima di un incidente in moto riportando una ferita alla testa. Mentre parlava con l’infermiere avrebbe dato in escandescenze e ne sarebbe scaturita una colluttazione, sedata dagli altri operatori sanitari del reparto. L’infermiere, per fortuna, non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Le indagini della polizia

Sulla vicenda è stata avviata un’indagine da parte degli agenti di polizia per provare ad identificare l’aggressore. Ci sono diversi testimoni e non è escluso che quel paziente possa essere rintracciato nel volgere di poche ore.

Il commissario dell’Asp di Siracusa

Sulla vicenda è intervenuto il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci, che questa mattina si è recato al Pronto soccorso dell’Umberto I per esprimere solidarietà all’infermiere e vicinanza a tutto il personale. Durante la visita ha incontrato medici e infermieri in servizio, ribadendo il sostegno della direzione aziendale a chi lavora in prima linea. Non potendo incontrare l’infermiere, che si trova a casa in convalescenza, lo ha contattato telefonicamente per sapere come sta.

“Non è ammissibile che chi dedica la propria vita e la propria professionalità alla cura degli altri debba trovarsi esposto ad atti di aggressione”, ha dichiarato Iraci. “Saremo sempre al fianco dei nostri lavoratori, adottando ogni misura possibile per tutelare la loro sicurezza e la loro dignità all’interno delle nostre strutture”.

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