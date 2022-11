intervento dei vigili del fuoco

Paura in una palazzina situata ad Avola, nel Siracusano, per via dello scoppio di un incendio avvenuto all’interno di un appartamento. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, il rogo si sarebbe originato dall’albero di Natale montato recentemente dai proprietari, a causa, probabilmente, di un corto circuito.

Proprietari salvi

Le fiamme ed il fumo si sono propagate con estrema celerità e gli occupanti, un uomo ed una donna, sono riusciti a chiedere l’arrivo dei soccorsi.

Danni in casa

I pompieri sono riusciti ad arginare l’azione delle fiamme che, comunque, hanno creato dei danni all’appartamento.

I precedenti nel Siracusano

Nelle settimane scorse, i vigili del fuoco di Siracusa sono intervenuti per un incendio all’interno di una villa situata in traversa Sinerchia, zona Tremmilia, alla periferia nord di Siracusa.

L’incendio, originatosi probabilmente da una stufa elettrica da bagno utilizzata per l’asciugatura dei panni, si è rapidamente propagato all’interno dell’intera abitazione provocando ingenti danni. Fortunatamente sono rimasti illesi i proprietari.

Paura a Palermo

Il mese scorso un incendio è divampato in un’abitazione a Palermo in corso dei Mille. Le fiamme sono divampate al secondo piano del civico 148. Sono intervenuti in massa i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare i residenti. L’abitazione è stata pesantemente danneggiata dalle fiamme ed è stata dichiarata inagibile. Non si registrano feriti.

Un morto a Catania

Un uomo di 62 anni, nell’ottobre scorso, ha perso la vita a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno del suo appartamento. La tragedia si è consumata nel corso della serata d’ieri a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco inviata dal Comando Provinciale di Catania insieme ad una scala aerea, un’autobotte di rincalzo, un automezzo logistico e la vettura del funzionario di servizio. Le cause, sia dell’ incendio che del decesso, sono in corso di accertamento.