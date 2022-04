la richiesta del sindaco pippo gianni

L’emergenza furti scuote dopo Melilli un altro Comune del Siracusano. E’ Priolo, come denunciato dal sindaco, Pippo Gianni, che evidenzia una crescita di episodi criminali che stanno destando molta preoccupazione tra la popolazione. Ed a tal proposito, è stato già sollecitato il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto.

Aumento dei controlli

“È forte – sottolinea il primo cittadino – l’esigenza di dare risposte al paese, che in apprensione chiede tutela e sicurezza, in seguito ai recenti episodi di criminalità, furti e scassi negli appartamenti e furti di mezzi. È in atto una interlocuzione con il prefetto, che ho informato sulla situazione, chiedendo un potenziamento dell’attività di controllo. È inammissibile e preoccupante quanto accaduto nelle ultime settimane”.

Sistema di videosorveglianza

Il Comune di Priolo confida anche nell’uso delle telecamere della videosorveglianza. “È necessario – aggiunge il capogruppo di maggioranza, Luca Campione – far sapere alla cittadinanza che l’Amministrazione non rimane a guardare inerme. Oltre all’interlocuzione con il prefetto è in corso anche l’installazione del sistema di videosorveglianza. Confidando nell’operato delle Forze dell’Ordine per assicurare alla giustizia questi soggetti, e per un incremento delle attività di controllo del territorio che possano fungere da deterrente e scoraggiare simili episodi, esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai cittadini colpiti da tali atti criminali”.

Allarme anche a Melilli

E’ emergenza furti a Melilli, come denuncia la parlamentare regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo. La stessa esponente politica ha annunciato l’ennesimo episodio ai danni di un giovane del posto a cui è stata sottratta la macchina. “Un danno anche per difficoltà a spostarsi per lavoro” dice Ternullo che ritiene il fenomeno piuttosto diffuso.

Rafforzare i controlli

“Uno spiacevole fatto criminale, che si somma ad una catena di furti che coinvolgono sempre più abitazioni e mezzi di trasporto della cittadinanza. Faccio pertanto un appello alle Istituzioni locali e alle Forze dell’ordine, affinché si rafforzino le attività di pattugliamento”

Criminalità in aumento

Secondo quanto sostenuto dalla parlamentare regionale, si registra “un preoccupante aumento dell’indice di criminalità, il quale purtroppo mette a nudo un forte disagio sociale. È però necessaria una dura azione repressiva” conclude Ternullo.