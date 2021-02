Intervento dei tecnici del Comune di Siracusa

Bonificata un’area, a ridosso del tribunale, che ospitava lastre di amianto

L’intervento è stato compiuto dai tecnici del Comune di Siracusa

I rifiuti saranno smaltiti

E’ stata completata la rimozione di un’ingente quantità di pannelli in fibra di amianto, del tipo Eternit, presenti in viale Santa Panagia e utilizzati per realizzare una tettoia in un terreno di proprietà comunale.

Bonifica del Comune

“Nonostante fossero ancora perfettamente integri, l’ufficio ha ritenuto opportuno procedere alla loro rimozione perché l’area si trova in una zona intensamente abitata e a poche centinaia di metri da luoghi molto frequentati come il Palazzo di giustizia, l’istituto “Filippo Juvara” e il centro di smistamento di Poste Italiane” spiega l’assessore ai Rifiuti del Comune di Siracusa, Andrea Buccheri.

L’intervento

Prima di smontare i pannelli, gli operai specializzati hanno provveduto a renderli inerti attraverso un trattamento che consente di fissare le polveri su ogni singolo pezzo utilizzando una speciale vernice a spruzzo di colore blu, in modo da evitare che le particelle di amianto potessero disperdersi nell’ambiente. “Cancellare la presenza di amianto dai siti e dai palazzi comunali – dicono il sindaco, Francesco Italia e l’assessore Buccheri – è, da sempre, uno dei nostri obiettivi primari. Vista la pericolosità della sostanza per la salute, uguale impegno chiediamo ai privati specie in caso di luoghi frequentati da persone”.

Discariche di amianto in provincia

Nelle ore scorse, gli agenti della Polizia provinciale di Siracusa hanno denunciato un uomo accusato di aver dato fuoco delle lastre in amianto abbandonate in un terreno sulla Provinciale 74, a Canicattini Bagni, nella zona montana del Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, l’indagato, un cittadino straniero, si sarebbe recato nel fondo agricolo per smaltire quel rifiuto pericoloso ma non poteva sapere che il sito era sotto stretta osservazione della Polizia provinciale, in quanto, nei giorni scorsi, sono arrivate diverse segnalazioni sul conferimento illecito di rifiuti.