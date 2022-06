indagini su un presunto caso di abusivismo

In un video, che ha sta facendo il giro sui social, si vede un Ape calessino stracolmo di passeggeri mentre percorre un tratto della Marina, in Ortigia.

L’indignazione

Le immagini e le foto hanno scatenato una furente reazione non solo per la pericolosità della scena visto che il mezzo sbanda tra alcuni passanti ma anche per le recenti polemiche attorno alla gestione del servizio. Nella giornata di Pasqua, vi fu un violento scontro tra 5 persone, tutte tratte in arresto e poi rimesse in libertà, appartenenti a due gruppi specializzati nel trasporto dei turisti con l’ape calessino.

Il Comune

Si scoprì che il servizio non era affatto regolamentato ed il Comune, pur ammettendo delle possibili infiltrazioni criminali in questo settore, avrebbe deciso di concedere le autorizzazioni nei confronti di coloro avessero dimostrato di avere i requisiti. Un problema che ancora non è stato risolto e con la stagione estiva ormai partita sarà difficile, se non impossibile riazzerare tutto.

Le indagini

Le immagini sono, comunque, finite nelle mani dei carabinieri che starebbero provando ad identificare il titolare del mezzo.