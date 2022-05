una altra apecar senza permesso per trasporto delle persone

Tolleranza zero dei carabinieri sulla gestione del servizio dei calessini, il trasporto dei turisti con le apecar. Nelle ore scorse, i militari hanno denunciato un autista, con l’accusa di esercizio abusivo della professione, ma è stato anche multato in quanto sprovvisto di documentazione.

Calessino non abilitato al trasporto

Nel corso delle verifiche, scattate in prossimità della banchina del Porto, dove ormeggiano le navi da crociera, si è appurato che un altro calessino non era abilitato al trasporto delle persone. La stretta su questo servizio ha avuto origine poco dopo lo scoppio di una maxi rissa, nella giornata di Pasqua, tra 2 gruppi di persone per la gestione dei calessini.

La striscia dei controlli

Due settimane fa, i carabinieri della stazione di Ortigia, insieme alla Polizia municipale hanno bloccato il conducente di un calessino, un uomo con precedenti penali, privo di certificazione di abilitazione professionale per svolgere il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo, inoltre è stata emessa una multa pari a 408 euro.

La questione dei calessini in Ortigia

Nelle ore successive alla violentissima colluttazione, l’assessore alla Legalità del Comune di Siracusa, Fabio Granata, ha sostenuto di voler adottare la linea dura, colpendo quelle attività “borderline” e disponendo delle nuove regole per il rilascio della autorizzazioni.

“15 mezzi non autorizzati”

“L’Amministrazione comunale – dice Michele Mangiafico – si è assunta la responsabilità del decoro e dell’immagine

della città nell’investire su questo servizio nel momento stesso in cui ha imposto, all’articolo 12, un

contrassegno con la scritta “Comune di Siracusa”, il relativo stemma ed il numero dell’autorizzazione. Suona,

quindi, anche strano che oggi scopra che esistano in circolazione, oltre i cinque mezzi autorizzati, una

quindicina non autorizzati”.

Inoltre, secondo quanto sostenuto da Mangiafico, “sulle motocarrozzette e velocipedi, l’amministrazione comunale, nel marzo 2021, ha modificato il regolamento comunale per elevare a dieci il numero delle autorizzazioni di noleggio con conducente, attualmente ferme a cinque (delibera numero 6 del 14 aprile 2021 del commissario straordinario)”