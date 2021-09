secondo gli investigatori erano pronti per una rapina

Arrestati due giovani di Avola al termine di un inseguimento

Nell’auto sono stati trovati guanti, tute, passamontagna ed un’ascia

Nella loro casa, rinvenuti una bomba carta e munizioni

Secondo i carabinieri stavano per prepararsi ad una rapina

I carabinieri hanno arrestato Danilo Scala, 27 anni, e Dawid Mavilia, 21 anni, entrambi di Avola, nel Siracusano, per detenzione e porto illegale di armi, oggetti atti ad offendere e materie esplodenti, nonché per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sottoposti.

La fuga

Gli indagati, nelle notte tra lunedì e martedì scorsa, sono stati intercettati a bordo di una macchina, una Fiat Panda, in cui c’erano altre due persone, non ancora identificate, ma quando gli occupanti hanno visto di essere finiti sotto la lente dei militari hanno provato a scappare.

Guanti, tute ed un’ascia in auto

Bloccati da altre macchine, i giovani avrebbero provato a fuggire a piedi: uno si sarebbe disfatto di una pistola giocattolo, lanciandolo dal finestrino prima di darsela a gambe. Al termine dell’inseguimento, i carabinieri della tenenza di Floridia hanno bloccato quei due mentre nell’auto su cui erano a bordo, nascosti nel bagagliaio un passamontagna, un’ascia, un coltello, due giubbotti con cappuccio, guanti e tute integrali in plastica.

In casa droga ed una bomba carta

La perquisizione, estesa all’abitazione dei due arrestati, ha consentito anche di rinvenire una bomba carta, 80 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e munizionamento calibro 12 I due giovani, come disposto dall’autorità giudiziaria di Siracusa, sono ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare che si terrà nelle prossime ore al palazzo di giustizia di Siracusa, nella stanza del giudice per le indagini preliminari.

Gli esami del Ris

L’arma sequestrata sarà sottoposta ad accertamenti balistici “a cura del Ris di Messina per rilevarne eventuali utilizzi in pregressi eventi criminosi” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri.