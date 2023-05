udienza fissata il 15 dicembre

Il giudice del Tribunale di Siracusa ha rimesso in libertà Nicolas Attardi, il 22enne avolese arrestato dalla polizia che gli ha trovato in casa droga ed armi.

Interrogatorio in Tribunale

La decisione è stata assunta nella giornata di ieri, al termine dell’udienza al palazzo di giustizia di Siracusa, dove si è tenuto l’interrogatorio nel corso della direttissima del giovane assistito dall’avvocato Antonino Campisi che ha chiesto i termini a difesa, riservandosi di decidere la tipologia di processo a cui sarà sottoposto il suo assistito. A tal proposito, l’udienza è stata rinviata al 15 dicembre prossimo.

L’indagine della polizia

L’indagine sul conto del 22enne di Avola ha avuto il suo epilogo nella giornata di giovedì quando i poliziotti si sono presentati nella sua abitazione dopo aver visto un tossicodipendente uscire dall’appartamento.

Droga ed armi in casa

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti 0,50 grammi di eroina, 44 grammi di hashish, 5 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione, la somma 745 euro, una pistola a tamburo a salve, priva di tappo rosso cal. 38, 96 cartucce a salve calibro 38 e un rilevatore di presenza di microspie e di GPS perfettamente funzionante.

Una condanna nel Siracusano

Il gup del Tribunale di Siracusa ha condannato a 5 anni di carcere ed al pagamento di 2800 euro di multa Domenico Fava, 42 anni, finito sotto processo per detenzione illegale di armi, ricettazione e detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, difeso dall’avvocato Junio Celesti, era stato arrestato nel settembre dello scorso anno a Francofonte, nel Siracusano, dai carabinieri.

Condanna ridotta per esponente clan

E’ stata ridotta la condanna per Davide Pincio, 48 anni, accusato di detenzione di armi e droga. In primo grado, davanti al gup del Tribunale di Siracusa, l’uomo, assistito dall’avvocato Junio Celesti, aveva rimediato una pena pari a 6 anni ed 8 mesi di reclusione, in Appello pm e difesa hanno concordato una condanna a 6 anni di carcere. L’uomo è indicato dai magistrati della Procura distrettuale antimafia di Catania come un esponente del clan Santa Panagia di Siracusa, venne arrestato un anno fa dai carabinieri di Siracusa