I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un disoccupato Giuseppe Pappalardo, 24 anni, con precendenti penali, per spaccio di droga e detenzione di armi clandestine. Il blitz è scattato in un prefabbricato disabitato nel quartiere della Borgata, nel cuore di Siracusa, ma nella disponibilità dell’indagato. Sono stati sequestrati “1 fucile da caccia calibro 12 a canne lisce, una “doppietta”, armato e con cartucce inserite, perfettamente funzionante, con matricola abrasa e con canne mozzate artigianalmente, a cui era stato modificato anche il calciolo verosimilmente per renderlo più occultabile negli indumenti personali durante i movimenti; 4 cartucce calibro 12 a pallettoni tipiche dei tiri da caccia; 2 cartucce calibro 12 a palla unica ad elica, la così detta palla “slug”, caratterizzata da un notevole livello di precisione e da un’ottima capacità penetrativa”. Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno rinvenuto 39 dosi di cocaina, del peso di 14 grammi 845 euro in contanti, ritenuti verosimile provento di spaccio, un bilancino di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, come buste di cellophane, carta argentata, vari rotoli di plastica.

L’arrestato è stato condotto nel carcere di Augusta come disposto Procura di Siracusa. Il fucile sarà inviato al Ris di Messina per gli accertamenti balistici per svelare se in passato è stato usato.