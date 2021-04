indagini delle volanti di siracusa

La polizia ha arrestato un 42enne per stalking

La ex compagna lo aveva lasciato per le violenze subite

La loro relazione è durata sei anni

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno arrestato un uomo di 42 anni, siracusano, accusato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, porto d’armi e strumenti atti ad offendere.

Le persecuzioni

Lo stalker, che come disposto dall’autorità giudiziaria si trova ai domiciliari, dopo la decisione della donna di lasciarlo a causa dei suoi comportamenti aggressivi, le avrebbe reso la vita impossibile. L’avrebbe pedinata e, secondo quanto emerso nelle indagini della polizia, al comando della dirigente delle Volanti, Giulia Guarino, si sarebbe più volte appostato sotto l’abitazione della vittima, che vive con i genitori. Le segnalazioni di questi atteggiamenti per nulla rassicuranti sono arrivate alle forze dell’ordine che avrebbero trovato il 42enne in possesso di una mazza da baseball che conservava nella sua auto.

Le violenze in casa

Secondo quanto fanno sapere gli inquirenti, la coppia avrebbe convissuto per circa sei anni ma buona parte di questa relazione sarebbe stata contrassegnata dalle violenze da parte del 42enne. L’uomo, stando alla ricostruzione della donna che, ad un certo punto, ha temuto per la sua incolumità, era solito lanciare addosso alla vittima vari oggetti, tra cui posacenere, telecomandi, scarpe e sedie. Avrebbe esercitato anche delle violenze psicologiche, spesso si sarebbe rivolto a lei con frasi offensive, volgari ed ingiuriose.

L’inseguimento

Il 6 marzo scorso, la donna, dopo l’ennesimo litigio, avrebbe tentato di fuggire allontanandosi con i genitori in macchina, scatenando la reazione dell’uomo che, dopo essersi messo alla guida della sua macchina, ha inseguito la compagna per poi lanciare dal finestrino una bottiglia di vetro che ha colpito il padre della donna, rimasto ferito. “Gli episodi persecutori sono continuati, fino a quando la vittima ha denunciato l’uomo” fanno sapere dal palazzo della Questura di Siracusa.