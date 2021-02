la denuncia della Uil siracusa

Denuncia della Uil sui mancati vaccini agli operatori Asacom

Appello all’Asp di Siracusa ed all’Ufficio scolastico provinciale

Gli operatori che assistono gli studenti disabili lavorano con soggetti a rischio

L’obiettivo è di scongiurare la diffusione del Covid19

La deputata Ars di Forza Italia Ternullo ha presentata una interrogazione parlamentare

Niente vaccini per gli operatori Asacom, gli operatori che assistono gli studenti disabili degli istituti superiori della provincia. Lo denuncia Alda Altamore, segretario generale Uil Fpl Siracusa che si rivolge all’ Ufficio scolastico provinciale ed all’ Asp.

Contatti con i bambini

“Perché parliamo di coloro i quali operano nelle scuole, a contatto con i bambini più piccoli, molti dei quali anche soggetti fragili. E allora chiedo a chi di competenza: quali sono i criteri che si adottano in base a priorità o meno per la sicurezza e la salute pubblica? Parliamo di numerosi bambini e quindi poi di conseguenza sulle proprie famiglie” Ma soprattutto soggetti più fragili e dunque più a rischio. Occorre che si tenga conto anche e soprattutto di questo.

Sos all’Asp

“L’Asp agisce su sollecitazione dell’ufficio scolastico provinciale. E il problema se lo dovrebbe porre proprio quest’ultimo ente che ha il compito di garantire la sicurezza nell’ambito scolastico e che ha dimenticato un parte importante di personale che nelle scuole espleta servizi essenziali e delicatissimi” spiega Alda Altamore, segretario generale Uil Fpl Siracusa.

L’appello

Altamore lancia un appello: “Ufficio scolastico e Asp proprio per chiedere lumi su procedure e priorità, dal momento in cui questo servizio è tornato pienamente operativo -dice Alda Altamore, segretario generale Uil Fpl Siracusa – e occorre tenere conto anche di questa fascia d’età oltre che dei soggetti più anziani: “Giusto privilegiare alcune categorie che sono più a rischio nel mondo del lavoro e per una questione anagrafica, a questo punto è doveroso e opportuno far rientrare in questa scala di priorità anche gli operatori Asacom a contatto con i più piccoli”.

Interrogazione parlamentare

Sulla vicenda è intervenuta la parlamentare regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo, che ha presentato una interrogazione parlamentare. “Ho appena depositato all’Ars un’interrogazione a risposta urgente, con la quale chiedo notizie al Governo in merito alla mancata inclusione degli Operatori Asacom, nell’attuale calendario vaccinale anticovid. Tali figure professionali svolgono un ruolo essenziale nelle scuole, a contatto con i bambini più piccoli – spesso con notevoli fragilità – e le loro famiglie. Così come a sostegno di studenti disabili negli istituti scolastici superiori. Non possono essere lasciati scoperti, proprio per le delicate mansioni loro affidate. Ritengo pertanto sia doveroso correre ai ripari, includendo con celerità la categoria degli operatori Asacom, nel piano di vaccinazione anticovid, al fine di garantire la totale sicurezza nell’ambito scolastico”.