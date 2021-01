dopo un consulto con l'asp di siracusa

Troppi contagi a Carlentini, a nord del Siracusano, per cui il sindaco, Giuseppe Stefio, ha disposto la chiusura delle scuole di infanzia, le uniche in questo momento aperte in Sicilia.

“Ho ricevuto comunicazioni dell’Asp di Siracusa che, tenuto conto del numero dei contagi, mi consiglia di sospendere le attività didattiche in presenza di tutte le scuole, compresa l’infanzia. L’ordinanza sarà valida a venerdì 22 gennaio” scrive il sindaco di Carlentini. Tre giorni fa, a seguito della situazione sanitaria piuttosto delicata il primo cittadino ha imposto il divieto di stazionamento sulle strade e piazze fino al 17 gennaio.

La chiusura delle scuole di infanzia ha creato molte discussione nel Comune del Siracusano e non tutti sono d’accordo. “Ma non aveva detto che la scuola è il luogo più sicuro? Come mai questa chiusura improvvisa? È meglio fare incontrare fuori i ragazzi senza nessun controllo?” si chiede una residente, dimenticando, però, che esiste il divieto di stazionamento.

Ma ci sono anche i favorevoli alla decisione del primo cittadino. “Ha fatto bene ,è meglio evitare di uscire completamente da casa sia grandi che bambini”. “Stare a casa e incrementare i controlli”.

Sempre a Carlentini, alcune persone erano davanti ad un chiosco come se il Covid19 fosse solo un brutto ricordo. Il gestore del locale, a Carlentini, nella zona nord del Siracusano, avrebbe continuato a servire i caffè e cornetti, ma l’arrivo degli agenti di polizia ha posto fine a quell’assembramento.

Qualcuno di loro era pure senza mascherina, insomma il pericolo della diffusione del contagio è stato piuttosto alto, per cui, al termine degli accertamenti gli agenti del commissariato di polizia di Lentini, autori del controllo, hanno disposto la chiusura dell’attività commerciale per un periodo di 5 giorni. In questo lasso di tempo, il titolare avrà il tempo di riflettere e magari, la prossima volta, potrà lavorare nel rispetto delle misure per il contenimento del virus.

Anche a Floridia, nel Siracusano, ci sono delle restrizioni: anche qui vige il divieto di stazionamento su piazze e strade. Ma la polizia, insieme ai carabinieri ed alla Finanza, ha sanzionato 11 persone per una festa clandestina in una ludoteca.