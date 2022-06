la lite al parcheggio del molo sant'antonio

Gli agenti della Polizia municipale di Siracusa hanno posto in stato di fermo un autista di un autobus originario di Palermo, V.S, per minacce, resistenza, oltraggio e lesioni. Secondo quanto emerge nella ricostruzione delle forze dell’ordine, il conducente del bus per il trasporto dei turisti si trovava nell’area del parcheggio del Molo Sant’Antonio, ai piedi di Ortigia, il centro storico di Siracusa.

Il controllo e la rabbia dell’autista

I vigili urbani si sarebbero avvicinati per controllare la ricevuta del pagamento del biglietto per la sosta ma il palermitano si sarebbe rifiutato, anzi, in preda al nervoso, forse per via del caldo, avrebbe inveito contro gli agenti a cui avrebbe negato di fornire le sue generalità.

La fuga ed il fermo

Avrebbe anche provato ad allontanarsi dalla zona ma dopo essere stato bloccato avrebbe aggredito con violenza i vigili, poi costretti a fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. L’autista palermitano è stato successivamente bloccato e condotto nella caserma del comando della Polizia municipale in stato di fermo.

In Tribunale

Il provvedimento dovrà essere convalidato, nelle prossime ore, dal Tribunale di Siracusa. La vicenda non è finita solo la misura cautelare nei confronti del conducente del bus, infatti, stando alla versione degli inquirenti, è stato denunciato a piede libero un siracusano, M.V., il quale, presente ai fatti, avrebbe rivolto all’indirizzo degli agenti frasi oltraggiose e minacce.