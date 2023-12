sulla sp 19 a pachino

Un terribile incidente si è verificato in nottata sulla Provinciale 19, nel territorio di Pachino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, una macchina, una Renault Clio, è finita contro un muro ma si tratterebbe di un incidente autonomo.

Il video dell’incidente

Nel filmato del blogger di Pachino, Ivan Sortino, si scorgono le conseguenze di questo impatto sulle cui cause sono al lavoro le forze dell’ordine: tanti pezzi della macchina sono rimasti sull’asfalto, perfino una ruota del veicolo, che, in una fiancata, è gravemente danneggiato.

I feriti

Due le persone che si trovavano a bordo del mezzo: stando alle prime informazioni, i due sarebbero rimasti feriti ma non sarebbero in gravi condizioni. Si sono aperti gli airbag, forse questo avrebbe attutito l’impatto molto violento. Gli inquirenti hanno preso i rilievi sul luogo teatro dell’incidente per svelare eventuali responsabilità.

Incidente nel Catanese

Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Caltagirone, nel Catanese, con 2 auto e 6 persone in tutto coinvolte, 4 alla fine i feriti. Questo il bilancio dello scontro che si è verificato ieri poco dopo le 22,30 in viale Autonomia, all’innesto con la via Manzoni. Ad andare ad impattare contro una Citroen C2, con a bordo una sola persona, è stata una Fiat Grande Punto, all’interno della quale viaggiavano 5 giovani.

I feriti

Alla fine 4 feriti, per fortuna lievi, tutti soccorsi dai sanitari del 118 e alcuni dei quali medicati sul posto. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza che hanno compiuto i rilievi. Si è trattato comunque di uno scontro quasi frontale tra i due veicoli.

La strada è stata parzialmente chiusa al transito per consentire a una ditta specializzata di rimuovere i liquidi fuoriusciti dalle vetture incidentate e ripristinare la sede viaria. Il traffico deviato su percorsi alternativi. Quest’incrocio è spesso teatro di incidenti stradali, l’ultimo dei quali si registrò giorni addietro con modalità quasi analoghe