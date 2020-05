Indagini della Polizia municipale

Sembra non arrestarsi la scia di incidenti, quasi tutti frontali, a Siracusa, negli ultimi due giorni. Questa mattina a scontrarsi sono state due auto su un tratto di contrada Targia, all’ingresso nord della città, la strada di collegamento con la zona industriale. Secondo una prima ricostruzione, una delle due macchine, dopo aver percorso luna rotonda, avrebbe imboccato, per ragioni non del tutto chiare ma al vaglio della Polizia municipale, la carreggiata in contromano. L’impatto con l’altro mezzo sarebbe stato inevitabile e così i due conducenti sono rimasti feriti, per fortuna senza gravi conseguenze, a parte un po’ di shock a causa dell’incidente.

I primi a prestare soccorso sono stati gli altri automobilisti in transito in contrada Targia, poi nel volgere di qualche minuto sono arrivate tante segnalazioni alla sala operativa della Polizia municipale. I vigili urbani hanno compiuto i rilievi per determinare le cause dell’impatto ed allo stesso tempo sono stati sentiti i due conducenti e gli altri testimoni. Ieri mattina, in contrada Fanusa, alla periferia sud di Siracusa, due mezzi, una Fiat 500 ed una Lancia Y, hanno avuto uno scontro frontale e le conseguenze sarebbero potute essere drammatiche ma la casualità ha voluto che le due donne a bordo della 500 ed un uomo alla guida dell’altro veicolo non riportassero lesioni serie, fatta eccezione per lo shock.

Erano in stato confusionale, almeno nella prima fase, a seguito delle conseguenze emotive dell’incidente, su cui sono al lavoro gli agenti della Polizia municipale. Nella giornata di ieri altri due incidenti, tra cui uno in viale Santa Panagia, in prossimità dell’ingresso del palazzo di giustizia di Siracusa: a scontrarsi, secondo la ricostruzione di alcuni testimoni e degli stessi vigili urbani, una moto ed una macchina mentre domenica mattina tra Siracusa e Cassibile protagoniste di uno spettacolare incidente sono state tre auto. Tre i feriti che, però, non sono in gravi condizioni.