il deputato del m5s paolo ficara

Il deputato nazionale del M5S Ficara interviene sulla presidenza dell’Autorità portuale della Sicilia orientale

Il parlamentare ritiene che nulla è ancora deciso sul nome del presidente

Difende il lavoro fin qui svolto dall’attuale vertice dell’Autorità portuale

“Sulla presidenza dell’Autorità portuale della Sicilia orientale ci sono diversi nomi in ballo, nulla ancora è stato deciso”.

Lo afferma a BlogSicilia il parlamentare nazionale del M5S e vicepresidente della Commissione trasporti della Camera, Paolo Ficara dopo le polemiche attorno all’indicazione del ministro Giovannini che, secondo quanto fatto trapelare dalla deputata nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo e dal parlamentare regionale della Lega, Giovanni Cafeo, avrebbe dato la sua preferenza ad Attilio Montalto, attuale segretario generale dell’Autorità portuale.

3 sindaci contro Montalto

Sulla stessa linea dei due esponenti politici si sono schierati anche i sindaci di Augusta, Priolo e Melilli, il Presidente di Assoporto Augusta ed il presidente di Unionports Maritime Cluster. Sia i primi cittadini, sia Cafeo e Prestigiacomo si sono rivolti al presidente della Regione per bloccare la nomina di Montalto.

“I risultati raggiunti sul porto”

Il vicepresidente della Commissione trasporti della Camera, Paolo Ficara, difende, comunque, il lavoro fin qui svolto dai vertici dell’Autorità portuale della Sicilia orientale, di cui Montalto fa parte.

“Negli ultimi anni, sono stati avviati cantieri, e non sulla carta, tra cui la manutenzione della diga foranea, ferma da circa 30 anni e l’ampliamento della banchina container, assolutamente strategico per lo sviluppo commerciale del porto” spiega a BlogSicilia il deputato nazionale del M5s

“Per non parlare dei progetti legati ai fondi del Pnrr finalizzati – aggiunge Ficara – ai collegamenti ferroviari con il porto, o dei 30 milioni assegnati con il decreto di riparto sulle Zes per il miglioramento dell’accessibilità alla rada. Inoltre, ci sono i fondi messi a disposizione dal Governo nazionale per l’elaborazione di un sistema digitale relativo all’ingresso ed all’uscita delle merci”.

La polemica su Montalto

Nella lettera firmata dai 3 sindaci, dal presidente di Assoporto Augusta e dal presidente di Unionports Maritime Cluster, Montalto è bocciato perché non ritenuto un manager, “non ci serve un burocrate nè tantomeno un militare” si legge nel comunicato diffuso ieri.

“Alla guida – dice il deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara – dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio c’è un militare, l’Ammiraglio Agostinelli, che ha operato bene”.

“Il porto di Gioia Tauro è stato l’unico in Italia ad avere nel 2020 un aumento del traffico merci, e ad oggi è considerato il primo porto italiano per transhipment” si legge sul sito nazionale della Guardia costiera