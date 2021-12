la scelta è caduta su attilio montalto

Forza Italia e Lega hanno posto il veto all’indicazione del Governo nazionale sulla nomina del presidente dell’Autorità portuale della Sicilia orientale, comprendente le rade di Augusta e Catania. A quanto pare la scelta del ministro Giovannini sarebbe caduta sul comandante di Porto in congedo Attilio Montalto ma serve che il presidente della Regione esprima la sua valutazione. Il nome di Montalto sarebbe stato fatto su indicazione del M5S e del Pd.

“Scelta sciagurata” attacca Prestigiacomo

” Si tratterebbe della scelta più sciagurata che si possa ipotizzare, la più avulsa dal contesto socioeconomico, la più grigia e burocratica, la più segnata dalla continuità di una fase pessima che invece avrebbe bisogno di una rottura netta e definitiva”. Lo afferma, la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, vice presidente della Commissione bilancio di Montecitorio.

Montalto bocciato da Forza Italia

“La recente gestione dell’Autorità Portuale di sistema del mare della Sicilia Orientale Augusta-Catania di cui Montalto è stato corresponsabile ed esecutore – sottolinea – ha dato risultati pessimi con un’infrastruttura di enorme valore come il porto di Augusta segnata da un gravissimo declino, non coinvolta in alcun progetto del PNRR come quasi tutti gli altri importanti scali italiani, inoperoso sul decisivo fronte delle bonifiche della rada di Augusta, assente in questi anni a quasi tutti i tavoli del Ministero dell’Ambiente, oggi MITE, incapace di valorizzare le potenzialità commerciali e croceristiche del porto di Catania che dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per il turismo diretto in Sicilia orientale”.

“Musumeci intervenga”

“Mi auguro – continua Prestigiacomo – che, se questa notizia risulterà vera, il Presidente Musumeci, nell’interesse della Regione e dei nostri porti, rigetti con fermezza ancora una volta la scelta del ministro Giovannini che denota totale disprezzo per le aspettative del territori e per le comprensibili esigenze di interlocuzione di rappresentanti delle istituzioni e della società siciliana. Una scelta che sarebbe autoreferenziale e grigia nonostante si siano candidate a ricoprire quel ruolo personalità di alto livello ed eccellente professionalità che godono di stima trasversale.

“Scelta di poltrona ed inadatta” attacca la Lega

“Il desiderio di occupare a tutti i costi poltrone che spinge la sinistra e il M5S a fare scelte spesso inadatte e fuori contesto non può essere ulteriore motivo per danneggiare il nostro territorio”.

Lo dichiara il parlamentare regionale della Lega Giovanni Cafeo, a proposito dell’ipotesi di nomina di Attilio

Montalto alla presidenza dell’Autorità portuale di Augusta e Catania.

“Pur non avendo nulla di personale nei confronti di Montalto, la scelta del ministro Giovannini confermerebbe la tendenza a ritenere la posizione di presidente dell’Autorità portuale più come un ruolo burocratico che strategico, avallando l’ipotesi di una gestione attuale dell’ente impeccabile, efficiente e priva di opacità – spiega Cafeo – cosa che evidentemente non corrisponde al vero”

“Serve persona competente”

“Se proprio ci tengono ad occupare l’ennesima poltrona – conclude Cafeo – che venga almeno effettuata una scelta di competenza, legata ad una visione prospettica e soprattutto programmatica, in grado di rilanciare al meglio, anche in ottica di nuovi investimenti, la portualità della Sicilia Orientale”